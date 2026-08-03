Ovo je Mirza Karić, koji je nožem usmrtio zeta: Predat je u nadležnost Tužilaštva KS

Mirza Karić, koji je nožem usmrtio svog zeta Harisa Babića u naselju Mošćanica, predat je danas u nadležnost Tužilaštva KS, saznaje portal “Avaza”.

Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ranije je saopćeno da su policijski službenici u 23 sata uhapsili M. K. (1979) iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio H. B. (1998).Prema informacijama policije, deset minuta ranije, u 22:50 sati, Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo zaprimio je dojavu da je u ulici Ablagijin sokak, na području Mjesne zajednice Mošćanica, jedna osoba povrijeđena nožem.Policijski službenici izlaskom na teren potvrdili su navode iz prijave, a smrt povrijeđenog muškarca konstatovao je ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona SarajevoO događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je rukovodio uviđajem. Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a istraga o okolnostima ubistva je u toku,piše Avaz

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