Osiguranje odbilo isplatu štete na vozilu koje je slupala Anja Ljubojević

Ukratko:

Osiguranje odbilo zahtjev za naknadu štete

Slupani službeni audi čeka procjenu vještaka

Ljubojevićevoj prijeti kazna

Ljubojevićeva je, podsjetimo, u subotu, 6. juna 2026. godine, u četiri sata nakon ponoći pri povratku sa fešte slupala skupocjeni službeni audi, koji je bio kasko osiguran. Sve je, međutim, ukazivalo da od odštete neće biti ništa, a sada nam je to i zvanično potvrđeno.

Alkohol u krvi

“Kako su službena vozila Narodne skupštine predmet kasko osiguranja, odštetni zahtjev je upućen prema osiguravaču, ali je odbijen. Razlog odbijanja su važeća pravila koja su sastavni dio kasko polise, a prema kojima osiguranik gubi prava iz osiguranja ako se analizom krvi ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da udio alkohola u krvi iznosi više od dozvoljene količine propisane važećim Zakonom”, rečeno je za “Nezavisne novine” iz NS RS.

Slupani audi je, kako nam je potvrđeno, trenutno predmet procjene, te se čeka nalaz i mišljene ovlaštenog vještaka kako bi se utvrdila vrijednost vozila prije nastanka saobraćajne nezgode jep je riječ o vozilu koje je proizvedeno i nabavljeno 2025. godine.

Ko će platiti štetu

Dakle, štetu bi nakon svega, za gotovo novo vozilo, trebalo da plati Anja Ljubojević.

“Šteta koja nastane u saobraćajnim nezgodama na vozilima Narodne skupštine koja ne budu predmet plaćanja osiguravača prema dostavljenom odštetnom zahtjevu padaju na teret lica koje je štetu prouzrokovalo, a novčana sredstva utvrđena procjenom veštaka se uplaućuju na račun trezora Republike Srpske”, rekli su iz NS RS za “Nezavisne novine”.Obijesna vožnja

Podsjetimo, kako smo ranije objavili, Anja Ljubojević odgovaraće za obijesnu vožnju, koja je definisana posljednjim izmjena Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u (ZOBS) BiH.

Iz Osnovnog suda u Banjaluci nam je ranije potvrđeno da su 26. juna 2026. godine zaprimili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Ljubojevićeve.

U sudu, međutim, nisu htjeli da odgovore na naše pitanje šta je utvrđeno vještačenjem krvi i urina kod Ljubojevićeve, jer, kako su naveli, “davanje ovih informacija je prihvatljivo tek nakon izvođenja dokaza pred sudom, a u suprotnom bi uticalo na tok i ishod ovog prekršajnog postupka”.

Ipak, iz odgovora koji su “Nezavisne novine” dobile od Osnovnog suda u Banjaluci nedvosmisleno proističe da se Ljubojevićeva ogriješila o zakon.

Za šta je terete

“U zahtjevu, okrivljena se tereti za počinjeni prekršaj iz člana 42a, stav 2, tačka 4, u vezi sa stavom 1 Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH”, rečeno je ranije za “Nezavisne novine” iz Osnovnog suda u Banjaluci.

Upravo u ovoj rečenici i “leži” sva suština. U Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, sve doskoro, član 42a nije ni postojao. Do 27. maja, kada su zakonske izmjene stupile na snagu, a Ljubojevićeva je nezgodu izazvala 6. juna. Dakle, radi razumijevanja suštine, još jednom podsjetimo da je terete za prekršaj iz člana 42a, stav 2, tačka 4, u vezi sa stavom 1.

U tom stavu 1 navedeno je da je “obijesna vožnja postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti s pravilima saobraćaja prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema bezbjednosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno je narušava”. Ali, u svemu ovome mnogo je bitniji i detaljniji stav 2, tačka 4, za koju Ljubojevićevu takođe terete.”Pod obijesnom vožnjom smatra se i kada vozač upravlja vozilom s koncentracijom alkohola većom od 1,50 g/kg, ili pod uticajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci”, navedeno je najnovijim izmjenama zakona, po kojim će odgovarati Ljubojevićeva, koja je te noći, kako je sama izjavila, popila “par pića”.

Kolika joj kazna prijeti

Osnovni sud u Banjaluci nam nije odgovorio na pitanje kojim iznosom će Ljubojevićeva biti kažnjena.

“Nakon što predmet dođe na red za rješavanje, po Planu rada ovog suda, i sud zakaže usmeni pretres, biće predloženi dokazi stranaka i sproveden dokazni postupak, i sud će donijeti odluku o sankciji”, rekli su iz Osnovnog suda za “Nezavisne novine”.

Zakon (ZOBS) je, međutim, jasan.

“Kaznom od 2.000 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj vozač motornog vozila koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava sigurnost drugih učesnika u saobraćaju na način da se njegovo postupanje karakterizira kao obijesna vožnja”, navedeno je u ZOBS-u BiH,pišu Nezavisne

Međutim, treba imati na umu da je Ljubojevićeva izazvala udes, a time su i kazne oštrije.

“Za ovaj prekršaj kojim je izazvana saobraćajna nesreća počinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 5.000 KM, a vozaču će se uz novčanu kaznu izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od devet mjeseci i četiri kaznena boda”, navedeno je u ZOBS-u.

Ljubojevićeva, koja ostaje poslanik SNSD-a u NS RS, od 16. juna 2026. godine i zvanično nije potpredsjednik parlamenta, jer je tada na posebnoj sjednici NS RS konstatovana njena ostavka, koju je ona ranije podnijela na zahtjev stranačkog šefa, lidera SNSD-a Milorada Dodika.

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