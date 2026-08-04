Slovak protjeran iz Dubaija, sada živi ispod mosta kod Suda BiH:

Slovak Maćus, koji se ekipi “Avaza“ tako predstavio, već mjesecima živi ispod sarajevskog mosta kod Suda BiH.

Njegova priča podsjeća na scenario nekog filma. Životni put vodio ga je od Dubaija do Bosne i Hercegovine, gdje je, kako tvrdi, završio nakon deportacije prije tri mjeseca.

Maćus sa lošim izgovorom engleskog jezika objašnjava da ni danas ne zna zbog čega je iz Dubaija poslan upravo u BiH, a ne u neku od zemalja Evropske unije.

– Ja sam iz Slovačke, tamo sam rođen i imam državljanstvo, ali niko mi nije objasnio zbog čega sam završio ovdje – započinje svoju priču Maćus.

Kaže da mu dolazak u Sarajevo nije bio jednostavan, ali da se u početku nije previše žalio.

– Kada sam došao bilo je hladno, ali meni to nije bio najveći problem. Čovjek se navikne na sve kada nema izbora – govori on.Otežan povratak

Najveća prepreka mu je, kaže, povratak u rodnu Slovačku.

– Ne mogu se vratiti jer nemam novca. Nemam za kartu, nemam gdje da krenem i zato sam ostao ovdje – rekao je Maćus za “Avaz”.

Pokušao je, kako navodi, pronaći pomoć kod diplomatskih predstavnika svoje zemlje.

– Kontaktirao sam Ambasadu Slovačke. Rekli su mi da mogu pomoći oko pasoša, ali ništa više od toga. Meni pasoš nije jedini problem, meni treba pomoć da se vratim kući – kaže Maćus.Svakodnevno razmišljanje

Dodaje da mu nije lako živjeti ispod mosta, ali da se trudi izdržati.

– Nije jednostavno spavati ispod mosta. Svaki dan razmišljate šta ćete jesti i gdje ćete biti sutra. Samo želim da se vratim u Slovačku i počnem ponovo normalan život – rekao je,piše Avaz

Njegov slučaj otvara pitanje šta se događa s ljudima koji nakon deportacije ostanu bez podrške i kome se mogu obratiti kada se nađu u situaciji bez izlaza.

Maćus se i dalje nada da će pronaći rješenje i da njegovo putovanje od Dubaija do Sarajeva neće završiti životom na ulici.

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