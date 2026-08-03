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Ko je Davor Dabić koji je večeras ranjen u pucnjavi u Istočnom Sarajevu?

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Objavljeno prije 34 minute

Inače, Dabić je član grupe Darka Eleza, a bio je i ranije hapšen

Davor Dabić večeras je ranjen u pucnjavi koja se dogodila u Istočnom Sarajevu.

Kako je ranije za „Avaz“ potvrđeno iz MUP-a RS, došlo je do upotrebe vatrenog oružja oko 20:40 sati. Muškarac je prevezen u Bolnicu Srbija.

Inače, Dabić je član grupe Darka Eleza, a bio je i ranije hapšen.

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Dabić je ranije hapšen u akciji kodnog naziva “Prolom 2” kao član kriminalne grupe koja se bavi preprodajom droge.

Izvršeni su pretresi na 13 lokacija na području Istočnog Novog Sarajeva, istočne Ilidže, Trnova, Banje Luke, Laktaša i KS.

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Grupa je raskrinkana nakon što su razbijene aplikacije Sky i Anom, a tužilaštvo još radi na ovom predmetu.

Tokom suđenja automafiji iz predmeta “Volan”, Davor Dabić je pomenut kao osoba koja je, zajedno sa Draganom Obućinom, pucala na osumnjičenog iz tog predmeta Dalibora Vaskovića i njegovog brata.


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