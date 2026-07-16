Požari u ove dvije zemlje divljaju, stiglo novo upozorenje: Mnogi ljudi tamo ljetuju, katastrofa!

Šumski požari koji danima bijesne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju uprkos delimičnoj stabilizaciji situacije na pojedinim područjima, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vjetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru.

U Francuskoj je iz predostrožnosti evakuisano gotovo 4.000 ljudi iz kampova, turističkih naselja i drugih smještajnih objekata u ljetovalištu Lakano, zapadno od Bordoa, zbog opasnosti od širenja velikog požara u departmanu Žironda, koji je do sada uništio oko 42.000 hektara šume, piše Gardijan.

Evakuacije u Žirondi i upozorenja na nove vrućine

Francuski predsednik Emanuel Makron ocenio je da se zemlja suočava sa najtežom situacijom izazvanom šumskim požarima od Drugog svjetskog rata i upozorio da predstoje „teške nedelje“.

Komandant vatrogasne službe Žironde Remi Lasurej rekao je da je požar „relativno pod kontrolom“, ali da postoji rizik od njegovog širenja ka Lakanou, zbog čega je naređena evakuacija turističkih objekata.

Prefektkinja Žironde Sofi Brokas saopštila je da je u utorak registrovano 14 novih žarišta na već opožarenim površinama, ali da je glavni požar stabilizovan i da se ne širi, prenio je portal BFM TV.

Stanovnicima pojedinih evakuisanih opština dozvoljen je povratak kućama uz obavezu da prate upozorenja nadležnih i budu spremni za novu evakuaciju ukoliko se situacija pogorša.

Meteorolozi upozoravaju da će temperature u Žirondi i Landima tokom srede dostići i 40 stepeni Celzijusa, uz suv vetar koji bi mogao ponovo da rasplamsa vatru.

Od početka velikog požara 22. jula preventivno je evakuisano oko 222.000 ljudi iz 24 opštine.

Žrtve u Almeriji i vanredna situacija u Kasteljonu

U Španiji je žena koja je ovog meseca teško povrijeđena u požaru u provinciji Almerija preminula u bolnici, čime je broj poginulih u tom požaru porastao na 14, piše Pais.

Vlasti su navele da se situacija u pojedinim delovima zemlje postepeno stabilizuje.

Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska rekao je da u poslednja 24 sata nije bilo napredovanja požara u provinciji Avila i regionu Madrida, zbog čega su ukinute naredbe za evakuaciju u više opština i hiljadama stanovnika omogućen je povratak kućama.

Međutim, veliki požar u oblasti Val d’Uišo u provinciji Kasteljon i dalje je van kontrole.

Vatra je zahvatila oko 10.000 hektara na obodu od 75,5 kilometara, dok je oko 10.000 ljudi i dalje evakuisano.

Vatrogasci pokušavaju da spreče širenje požara prema Prirodnom parku Sijera de Espadan, ali vremenski uslovi otežavaju gašenje iz vazduha.

Reakcija Evropske unije i uticaj klimatskih promjena

Širom Francuske, Španije i Italije prošle sedmice evakuisano je oko 330.000 ljudi zbog požara, dok su zvaničnici Evropske unije upozorili da bi požari mogli da traju sve do početka novembra.

EU je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere, naglašavajući da nijedna država ne može sama da raspolaže svim kapacitetima potrebnim za odgovor na ovakve katastrofe.

Stručnjaci i zvaničnici UN upozoravaju da kombinacija ekstremnih vrućina, dugotrajne suše i klimatskih promjena doprinosi sve razornijim požarima, uz procene da su ovogodišnji toplotni talasi u Evropi odneli najmanje 10.000 života, piše espreso.

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