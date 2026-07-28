Haos u Mostaru: Žestok obračun Senkić, Rahimića i Kordića

Sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara počela je danas u 9 sati, a već na prvim tačkama dnevnog reda obilježila ju je burna rasprava o stanju u JP „Komunalno“.

Sjednicu je sazvao predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić, a najviše pažnje privukla je tačka o aktuelnom stanju u JP „Komunalno“, tokom koje je izvještaj podnijela vršiteljica dužnosti direktorice ovog preduzeća Jadranka Senkić.

Prije nego što je započela izlaganje, Senkić je naglasila da “ću prije nego započmem govoriti kronološki”, kako bi, kako je rekla, javnosti predstavila cjelokupnu sliku događaja.

Na to joj je predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić poručio: „Znamo mi dosta stvari od prije, imate deset minuta.“

„Molim predsjednika Vijeća da se dozvoli dovoljno vremena. Mislim da je to u interesu vijećnika i građana“, reagovao je Kordić.

Potom je uslijedio govor Senkić.

„Pitali su me kako sam, kako izdržavam. Nije lako, žao mi je moje porodice. Da ste mi stavili metak na čelo – jeste. Cijelo vrijeme sam tražila transparentan rad. Kao što je gradonačelnik jednom napisao – istina nema alternativu. Danas ću reći istinu. Iza mene stoje radnici Parkova i Komosa koji znaju istinu ili ćete i njima staviti metak na čelo. Radnici su svojom rukom potpisali izjavu da odbijaju izvršavati naloge svojih nadređenih. Ako to nije teška povreda radne obaveze, postavlja se pitanje čemu služe pravilnici i ugovori o radu“, rekla je Senkić.

U nastavku je ustvrdila da se cijeli slučaj pokušava predstaviti kao nacionalno pitanje. Govoreći o periodu kada je na čelu preduzeća bio sadašnji predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić, Senkić je iznijela tške optužbe od togs da nije znao gdje su radnici, korištenja operative u privatne svrhe do toga da je pokušavao organizovati naplatu pojedinih usluga u gotovini na terenu.

Njeno izlaganje prekinuo je Klub vijećnika SDA, poručivši da ne žele slušati, kako su naveli, paušalne optužbe i političke spinove.

„Nije lako dati otkaz 22 radnika, čovjeku koji je srčani bolesnik, koji je prije dva mjeseca imao infarkt, niti čovjeku koji je gasio požar na deponiji. Nije lako gledati ih na ulici. Molimo vas da se držite teme“, zatražili su iz SDA.

U raspravu se uključio i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

„Naravno da nije la(H)ko dati otkaz bilo kome. Upravo zbog toga sam tražio da direktorica danas bude ovdje i da vam malo otvori oči. Ili je možda problem što ne želite da se čuje istina“, rekao je Kordić.

Rahimić je odbacio sve optužbe.

„Ne iznosite neistine. Tema je aktuelni mandat. Sve što imate protiv mene podnesite kao krivičnu prijavu. Kažete da ste sve to znali dvije godine, a nikome niste rekli. Pošaljite sve MUP-u. Opravdajte otkaz za 22 radnika. Ako imate bilo šta protiv mene, objavite i prijavite, ali to nema veze s današnjim stanjem u preduzeću“, poručio je Rahimić.

Nakon toga uslijedila je verbalna rasprava između Rahimića i gradonačelnika Kordića.

“Jedino svojo obitelji dugujem ispriku. Sve sam posvetila poslu često na štetu obiteljskog posla. Najveći teret toga su podnijeli moj suprug I moja djeca, koji su bili uskraćeni za mnoge zajedničke trenutke”, rekla je Snekić.

Pitanje je postavio Đani Rahimić: Da li sete vi kao v.d direktora Parkovi, zbog poreskog duga izvršila pogrešnu uplatu i uplatila viška 20.000 KM, i tako oštetila preduzeće”.

“Ne znam odgovor. Ne sjećam se”, rekla je Senkić.

Na govornicu je potom izašao Kordić i rekao Senkić da ide sa govornice, te je on pokušao obratiti da se to desilo ali da nije bilo loše namjere, na što je replicirao Rahimić, kazavši: Nesposobnost.

Sjednicu pratite u nastavku…

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