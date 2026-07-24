Crna hronika

Skidao “crnu magiju” pa mu skinuo novac i zlato

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Objavljeno prije 36 minuta

Skidao “crnu magiju” pa mu skinuo novac i zlato…

Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka izvršili su juče kriminalističku obradu lica Z.S. iz Ilidže zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Prevara“.

“Pomenuto lice se sumnjiči da je navedeno krivično djelo počinilo u prethodnom periodu na način da je dovelo u zabludu drugo lice iz Banjaluke, koje je za usluge ‘skidanja crne magije’ navedenom licu uplatilo novac u određenom iznosu i dalo zlatni nakit”, saopšteno je iz PU Banja Luka.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, pišu Vijesti.


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