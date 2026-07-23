Dermatolog otkriva trikove Angeline Jolie za mladalački izgled kože

Anđelina Džoli vodi računa o stanju svoje kože, a prema riječima dermatologa, rijetko koristi proizvode za šminkanje osim ako posebna prilika, poput premijere filma, to ne zahtijeva.

Dodala je i da njena šminkerka obraća veliku pažnju na bjuti proizvode koje koristi prilikom šminkanje Džolijeve, te da koristi minimalnu količinu šminke. Anđelina je otkrila i da, prilikom šminkanja, akcentuje samo jedan upečatljivi dio lica.

“Ili naglasim oči tamnijom sjenkom ili nosim crveni karmin”, rekla je za InStyle 2018. godine.

Džoli, priča dalje dermatolog, ima jednostavnu bjuti rutinu koja uključuje kremu sa zaštitnim faktorom, blago sredstvo za čišćenje i antioksidanse. Povremeno koristi i glikolnu i alfa-hidroksi kiselinu.

Takođe izbjegava grube pilinge i jake hemikalije. Kako kaže doktorica Ronda, prirodan pristup smatra najdjelotvnornijom “tehnikom” za očuvanje teksture i zdravog izgleda kože.

Umjereni tretmani

Ne koristi agresivne tretmane koji bi narušili izgled i zdravlje njene kože lica. Povremeno koristi laserski piling i fototerapiju radi ujednačavanja tena i uklanjanja pigmentacijskih mrlja.

“Nema onaj ‘plastični’ izgled jer ne radi ništa drastično. To joj jednostavno nije potrebno”, rekla je Rand o glumici i dodala da Anđelina nikad, ali baš nikad ne pravi kompromis kad je riječ o jednom bjuti proizvodu.

Redovno nanosi kremu s visokim zaštitnim faktorom i izbjegava dugotrajno izlaganje suncu kako bi spriječila prerano starenje kože. Za Refinery29 otkrila je i da Džoli gotovo uvijek nosi šešir te da obavezno hidrira kožu prije izlaska, prenosi Superžena.

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