Crna hronika

Tragedija usred sezone u Neumu

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Objavljeno prije 1 sat

Nadležne službe izašle su na teren nakon dojave građana, ali muškarcu nije bilo spasa

 Neum - Bljesak.info

U Neumu je danas došlo do tragičnog događaja u kojem je jedna osoba izgubila život nakon utapanja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđeno je za “Avaz” da je prijava o utapanju zaprimljena u 12:05 sati.

– Tijelo je izvučeno iz vode u 12:30 sati. Riječ je o osobi inicijala F. S., rođenoj 1960. godine – kazali su iz MUP-a HNK,piše Avaz

Nezvanično saznajemo da je riječ o muškoj osobi.

Tragedija se dogodila u Primorskoj ulici u Neumu, gdje su nakon dojave građana na teren izašle nadležne službe. Okolnosti ovog događaja bit će predmet daljnje istrage.


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