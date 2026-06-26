Grom izazvao požar kod Trebinja: Vatra zahvatila miniran teren

Sinoć oko 17 sati izbio je požar na području trebinjskog sela Sedlari, u oblasti Popovog polja, a bojazan izaziva blizina miniranog terena, jer je u pitanju linija razgraničenja nekadašnjeg ratišta.

Prema situaciji sa terena, trenutno nema ugroženih stambenih objekata.

Vatra nije buknula zahvaljujući ljudskom faktoru, već se pretpostavlja da je u pitanju udar groma.

U Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Trebinje kažu da su nakon dojave odmah izašli na teren, ali, dok su stigli do sela udaljenog tridesetak kilometar od Trebinja, vatra se već bila razbuktala s obzirom na suv teren.

“Vatra je nažalost zahvatila travu i visoko rastinje na potezu Strmička brda – Keljno osoje, što je na nekadašnjoj liniji razgraničenja, a riječ je o miniranom i veoma nepristupačnom terenu, što onemogućava direktno djelovanje vatrogasaca na pojedinim dijelovima požarišta”, kaže Dejan Kašiković, komandir ove jedinice.

On ističe da trebinjski vatrogasci kontinuirano prate situaciju i preduzimaju sve moguće mjere, kako bi se spriječilo dalje širenje požara.

Kašiković apeluje na građane da ne prilaze ovom području zbog opasnosti od mina, ali i na sve one koji primijete bilo kakvu pojavu požara – da odmah dojave nadležnim službama, pišu vijesti.

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