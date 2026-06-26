Ova tri električna uređaja nikada ne biste trebali isključivati iz struje

Jedan od uređaja kod kojih se preporučuje oprez je štampač. Kada se pravilno isključuje pomoću dugmeta za napajanje, štampač završava svoj radni proces i priprema se za mirovanje. Međutim, ako se direktno izvadi iz struje, proces se prekida naglo, što može dovesti do nepotrebnog trošenja tinte i ponovnog pokretanja sistema kao da uređaj dugo nije korišten.

Slična situacija je i sa internet ruterima. U modernim domaćinstvima oni često povezuju više uređaja i servisa, uključujući pametne sisteme i telefonske linije. Njihovo isključivanje iz struje može uzrokovati probleme pri ponovnom uspostavljanju mreže, posebno ako su na njih povezani dodatni uređaji.

Treća grupa uređaja su moderni OLED televizori, koji koriste napredne procese obnavljanja piksela kako bi očuvali kvalitet slike. Naglo isključivanje iz napajanja može prekinuti te procese, što dugoročno može utjecati na prikaz i performanse ekrana.

Također, stručnjaci savjetuju da se uređaji uvijek isključuju na propisan način putem dugmeta, a ne direktnim izvlačenjem utikača iz struje, kako bi se izbjegla moguća oštećenja i produžio njihov vijek trajanja.

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