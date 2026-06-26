Evropi prijeti haos na aerodromima, a sve zbog novog sistema…

Rimski aerodromi mogli bi tokom ljetne sezone privremeno obustaviti primjenu novog evropskog sistema biometrijske kontrole putnika kako bi izbjegle haos i višesatna čekanja, upozorio je lider kompanije koja upravlja glavnim aerodromima talijanske prijestolnice.

Marco Troncone, izvršni direktor kompanije Aeroporti di Roma, koja upravlja aerodromima Fiumicino i Ciampino, izjavio je za Financial Times da bi potpuno provođenje novog sistema Entry/Exit System (EES) tokom vrhunca turističke sezone moglo dovesti do ozbiljnih poremećaja. ‘Jako smo zabrinuti zbog ljeta’, rekao je Troncone.

Kaže da je jedini način da se izbjegne ‘katastrofa’ tokom nadolazećih sedmica jest privremeno ublažavanje ili suspenzija dijela provjera. ‘Pokazalo se da je sistem nespojiv s vršnim opterećenjima koja nas očekuju. Ne postoji način da provedemo sto posto registracija’, upozorio je.

Novi sistem EES, koji je Evropska unija počela uvoditi sredinom aprila nakon višegodišnjih odgoda, predviđa da državljani zemalja izvan EU-a prilikom prvog ulaska u schengenski prostor moraju dati otiske prstiju i fotografisati se. Cilj sistema je bolja kontrola vanjskih granica Evropske unije.

Ali, u praksi je njegova primjena obilježena tehničkim poteškoćama, neispravnim automatiziranim kioscima i dugim redovima, čak i izvan glavne turističke sezone. Aerodromi upozoravaju da automatizirani terminali često ne rade ispravno, a putnici koji su već ranije prošli registraciju nerijetko moraju cijeli postupak ponoviti, što samo povećava gužve.

‘Procesi moraju funkcionisati bolje. Potrebno je da samouslužni terminali rade, a trenutno ne rade’, rekao je Olivier Jankovec, direktor evropskog udruženja aerodroma ACI Europe.

Pojedini evropski aerodromi već su zabilježile višesatna čekanja pri ulasku i izlasku iz schengenskog prostora, što je uzrokovalo kašnjenja letova i poremetilo putovanja. Industrijsko udruženje zračnih prijevoznika IATA upozorilo je da bi u najopterećenijim aerodromima čekanja ovog ljeta mogla dostići i šest sati.

Neki aerodromi već su privremeno suspendovali dio provjera kako bi ubrzale protok putnika. Početkom juna pojedini grčki aerodromi dopustili su britanskim državljanima ulazak bez prolaska kroz puni EES postupak. Zbog mogućih kašnjenja zabrinuti su čak i aerodromi izvan Evropske unije, poput londonskih i istanbulskih, koje strahuju da bi se poremećaji mogli preliti na širi evropski zračni promet.

Evropska komisija tvrdi da sistem funkcionira. ‘U svim schengenskim državama sistem EES potpuno je operativan i radi dobro’, poručili su iz Komisije. Dodaju da duga čekanja najčešće nisu posljedica samog sistema, već postojećih problema poput nedostatka osoblja, infrastrukturnih ograničenja i koncentracije velikog broja letova u istim terminima, prenosi Index.hr.

Komisija ipak priznaje da pravila predviđaju određenu fleksibilnost kako bi se osigurao nesmetan protok putnika tokom ljetnih mjeseci, uključujući i mogućnost privremene obustave biometrijskih provjera. ‘O državama članicama ovisi pravilna provedba sistema na terenu’, poručili su iz Brisela.

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