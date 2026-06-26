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Opa, evo ga, pare same ulijeću u džep: Tri horoskopska znaka će se obogatiti do 2. jula

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Objavljeno prije 13 minuta

Prema astrološkim prognozama, do 2. jula tri horoskopska znaka mogla bi da imaju više sreće nego inače kada su u pitanju novac i igre na sreću.

 PEXELS

Astrološki raspored planeta do 2. jula donosi pojačanu sreću u finansijama za Bikove, Lavove i Strijelčeve, posebno kada su u pitanju igre na sreću.

Bikovima predstoje neočekivane prilike za dobitak, a naglašena intuicija mogla bi da im pomogne pri odabiru brojeva ili donošenju odluka. Iako se ne očekuju ogromni dobici, moguće su prijatne finansijske nagrade.

Lavovi ulaze u period u kojem ih prate srećne okolnosti i pozitivna energija. Uticaj Venere i Jupitera može im donijeti iznenadne dobitke kroz igre na sreću, ali i kroz različite nagradne konkurse.

Strijelčevi bi u narednim danima mogli da imaju najviše sreće onda kada to najmanje očekuju. Zvijezde im savjetuju da vjeruju svojoj intuiciji i da, uz mjeru, iskoriste priliku da okušaju sreću, piše naj žena.


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