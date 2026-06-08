Sina s Daunovim sindromom izgladnjivao do smrti, pa tijelo bacio u bunar: Priznao sve tek nakon godinu dana

Mađarska policija otkrila je nakon višemjesečne istrage da je 21-godišnji mladić s Daunovim sindromom, za kojim se tragalo skoro godinu dana, ubijen i potom bačen u bunar u mjestu Čeme, oko 140 kilometara od granice sa Srbijom.

Za ubistvo je osumnjičen njegov otac, koji je zločin, prema navodima policije, priznao tek nedavno tokom ponovnog saslušanja u okviru istrage o nestanku.

Prema optužbama, muškarac iz Čemea u Peštanskoj županiji usmrtio je svog sina izgladnjivanjem, nakon čega je njegovo tijelo umotao u plastičnu vreću i sakrio u napušteni bunar.

Istraga je pokazala da je otac istovremeno nastavio primati novčanu naknadu za brigu o djetetu.

Mladić je prethodno živio s majkom u Cegledu, ali je nakon njenog moždanog udara prešao da živi kod oca, gdje je, prema navodima medija, bio izložen lošem postupanju i teškom zanemarivanju.

Prema dostupnim informacijama, otac je ranije već bio osumnjičen za nasilno ponašanje prema sinu, ali je dječak ponovo vraćen pod njegovo starateljstvo.

Tijelo mladića, koji je formalno bio vođen kao nestala osoba od aprila 2025. godine, pronađeno je umotano u vreću u napuštenom bunarskom oknu.

Policija je više puta ispitivala osumnjičenog, a on je, prema navodima istrage, tek naknadno priznao zločin,piše Avaz

Muškarcu prijeti doživotna kazna zatvora zbog ubistva počinjenog na posebno svirep način.

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