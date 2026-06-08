Otac uhapšen nakon što je sina vezao za banderu u Banjoj Luci

Prema nezvaničnim saznanjima, incident su prijavili građani koji su svjedočili nesvakidašnjoj i uznemirujućoj sceni. Nakon dojave, policijski službenici izašli su na teren i intervenisali.

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio snimak događaja na kojem se vidi mladić vezan za banderu. Na istom snimku može se primijetiti dolazak policije koja ga oslobađa, dok se u blizini nalazi muškarac za kojeg se pretpostavlja da je njegov otac.Prema informacijama koje prenosi ATV, riječ je o ocu i sinu, a nakon policijske intervencije muškarac je priveden zbog sumnje na porodično nasilje.

Iz nadležnih institucija za sada nisu saopćeni detaljniji podaci o okolnostima događaja, dok je istraga u toku,piše Vijesti

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