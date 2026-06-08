Brena i Boba prodaju vilu u Majamiju: Vrijedi 18 miliona dolara, u nju se ulazi direktno s jahte

Poznati estradni par Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović navodno je odlučio da proda svoju luksuznu nekretninu u Majamiju, čija se vrijednost procjenjuje na gotovo 18 miliona dolara.

Iako se njihov dom nalazi u elitnom dijelu grada, okružen luksuznim vilama, izvori tvrde da je bračni par godinama uživao u ovoj nekretnini uređenoj u tipičnom američkom stilu, daleko od glamura koji ih prati na Balkanu.

– Brena tamo odlazi da se odmori, ali usput obavlja i sve kućne poslove jer nema poslugu ni kuvare. Kada napusti Balkan, Brena je sasvim obična. Nije opterećena time što je u svijetu uglavnom prepoznaju ljudi s naših prostora – rekao je izvor upoznat sa njihovim životom u SAD.Prema navodima istog izvora, Majami je omiljena destinacija porodice Živojinović, ali su ipak odlučili da nekretninu stave na tržište.

Vila se nalazi uz samu obalu okeana i projektovana je tako da vlasnici mogu direktno s jahte ući u svoj dom. Prostire se na više stotina kvadratnih metara i sadrži šest spavaćih soba, sedam kupatila, dvije kuhinje, kao i otvoreni bar kojem se pristupa liftom.

Posebnu pažnju privlače prostrani bazen, krovni travnjak i brojne terase s pogledom na okean, koji se pruža iz većine prostorija.Lepa Brena je ranije govorila o svom načinu života, ističući da zbog brojnih poslovnih obaveza rijetko boravi na jednom mjestu.

– Volim da dođem u Srbiju zato što moja djeca vole da budu tu, a gdje su oni, tu mi je dom. Nažalost, nigdje ne mogu da ostanem dugo. U principu najviše volim da boravim u Majamiju, ali meni ni posao ne da mira. Ako ćemo iskreno, najviše boravim u automobilu, hotelu i avionu. Meni kuća ne treba, više mi treba veliki kamper na dva sprata da ima spavaće sobe da povedem frizera, šminkera, masera i dvije-tri drugarice – rekla je pjevačica i govoreći o privatnom životu dodala,piše Avaz

– Boba i ja smo kompatibilni bez obzira što se ne držimo za ručice i ne ljubimo tako u javnosti.

Iako za sada nema zvanične potvrde o prodaji, ova nekretnina u Majamiju godinama se smatra jednom od najatraktivnijih u vlasništvu poznatog para.

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