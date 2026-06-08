Politika

Hospitalizovan predsjednik RS-a Siniša Karan

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Objavljeno prije 43 minute

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je danas u prijepodnevnim časovima, na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je danas u prijepodnevnim časovima, na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika RS-a Karan je hospitalizovan radi obavljanja ranije zakazanih kontrolnih medicinskih pregleda, a koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora.

“Predsjednik Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja”, navodi se u saopštenju iz Kabineta i dodaje da će se po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda Karan vratiti svojim redovnim obavezama, pišu Vijesti.


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