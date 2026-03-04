Crna hronika

Pijani pravili nered u lokalu, pa uhapšeni

Objavljeno prije 1 sat

Pijani pravili nered u lokalu, pa uhapšeni…

Bratunačka policija uhapsila je lice iz Srebrenice čiji su inicijali N.G. i M.M iz Bratunca zbog narušavanja javnog reda i mira u jednom ugostiteljskom objektu na području ove opštine, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Postupajući po prijavi, policija je utvrdila da ova lica u vidno alkoholisanom stanju narušavaju javni red i mir.

Izvršenim alko-testiranjem kod lica N.G. utvrđeno je 1,76 promila, a kod lica M.M. 1,74 promila alkohola u krvi.

Oni su uhapšeni zbog bojazni da će nastaviti sa vršenjem prekršaja i oba lica su prekršajno sankcionisana.

Na području Bratunca u protekla 24 sata evidentirano je jedno krivično djelo i jedno narušavanje javnog reda i mira, a tri lica su lišena slobode, pišu Vijesti.ba.


