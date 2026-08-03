Supruga ubijenog Harisa Babića za “Avaz” kroz suze: Digao je majicu i rekao “biraj gdje ćeš me izbosti”

Anida Babić, supruga Harisa Babića, kojeg je usmrtio njen otac Mirza Karić u naselju Mošćanica, govorila je za “Avaz” o detaljima zločina.Prvi put za naš medij je ispričala kako su zajedno sjedili, a da je Haris Babić stajao i rekao da napuste kuću, zajedno s djetetom.

– U deset sati navečer sam trebala krenuti s malim djetetom i ići negdje, ali rekla sam da nije problem, ako želi da napustimo kući, otići ćemo sutra. Odbio je to, htio je da napustimo kuću odmah. Čulo se naglo kočenje, Haris je skočio i otišao do kuhinje, uzeo nož i rekao: “sad ću ti je**t majku”. Krenula sam za njim. Sreli su se na sredini sokaka. Nije ga izbo istog trenutka, borili su se prvo, a nož je završio na drugoj strani. Unijela sam nož u kuću, ali nisam vidjela da ima još jedan. Digao je majicu i rekao: “Biraj gdje ćeš me izbosti”, a babo se onda sklonio – ispričala je.

Kaže da je Haris pogurao malo jače dok je bila s bebom, a onda je otac reagirao. Onda je samo vidjela krv svog supruga,piše Avaz

– Babo je kasnije stavio ruku na ranu, nije je puštao, pričao sa njim. Policajac je prišao i reko babi: “Lezi odmah na pod”, on je odgovorio da se neće pomjeriti dok Hitna pomoć ne dođe. Nije se pomjerio i nije ga puštao. Haris je govorio da će umrijeti, on mu je govorio da neće, da se ima za šta boriti. Mi smo ga čuvali da se ne pomjera, da bude na boku, da se drži rana. On je s nama pričao – kazala je.

Na pitanje zašto je htio suprug izbaciti iz kuće, ona kaže da je bilo situacija da se porječkaju, ali da to nije trajalo dugo, da su se uvijek na kraju izmirili.

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