Dijete koje je palo sa žičare upućeno na liječenje u Novi Sad…

Dijete, koje je jučer ispalo iz žičare na olimpijskoj planini Jahorini, nalazi se izvan životne opasnosti, kazali su jutros za BN TV iz Bolnice „Srbija“ u Istočnom Sarajevu.

„Dijete je zbrinuto, zadobilo je prijelom bedrene kosti, što je teška tjelesna ozljeda, i upućuje se u matičnu ustanovu u Novi Sad na daljnje liječenje“, kazali su iz Bolnice „Srbija“ za BN TV.

Podsjetimo, jučer se na Jahorini dogodio težak incident kada je dijete ostalo visjeti sa žičare, a potom palo na tlo s visine od nekoliko metara, prenosi Raport.