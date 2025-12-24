Crna hronika

Mostar: Teška saobraćajna nesreća na magistrali kod naselja Tekija

Objavljeno prije 1 sat

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnoj cesti M-17, na dionici Mostar – Bišće Polje, potvrđeno je iz Operativnog centra Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nesreća se dogodila na skretanju prema Tekiji, u blizini benzinske stanice HIFA, a učestvovala su dva osobna motorna vozila. Povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći i utvrđivanja stepena povreda.Zbog saobraćajne nesreće saobraćaj je na tom dijelu magistralne ceste u potpunosti obustavljen, a vozila trenutno ne mogu prometovati ovom dionicom. Vozačima se savjetuje korištenje alternativnog pravca kroz grad Mostar,pišu Vijesti

Na terenu su nadležne službe, a saobraćaj će biti normalizovan nakon završetka uviđaja.


