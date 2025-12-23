Bivši njemački reprezentativac poginuo u Crnoj Gori

Hertner je tokom karijere igrao u 2. Bundesligi za klubove 1860 München, Erzgebirge Aue i Darmstadt, a posljednje godine proveo je u Oberligi kao kapetan ETSV Hamburga. Klub se oprostio od njega emotivnom objavom na društvenim mrežama, izražavajući sućut obitelji i najbližima. Bio je i bivši njemački reprezentativac do 18 i 19 godina, dijeleći svlačionicu s Christophom Kramerom i Felixom Kroosom.Tokom nesreće, Hertner se nalazio sa suprugom na žičari. Njegova 30-godišnja supruga ostala je zarobljena i spašena je s prijelomom noge. Incident je izazvao šok među lokalnim stanovništvom i turistima, a nadležne službe istražuju okolnosti pada,pišu Vijesti

