Bivši njemački reprezentativac poginuo u Crnoj Gori

Objavljeno prije 31 minuta

Na skijalištu Savin Kuk, u blizini Žabljaka na sjeveru Crne Gore, u nedjelju je smrtno stradao 34-godišnji njemački državljanin Sebastian Hertner, bivši profesionalni fudbaler. Do tragedije je došlo nakon pada sa dvosjedne žičare s visine od oko 70 metara.

Hertner je tokom karijere igrao u 2. Bundesligi za klubove 1860 München, Erzgebirge Aue i Darmstadt, a posljednje godine proveo je u Oberligi kao kapetan ETSV Hamburga. Klub se oprostio od njega emotivnom objavom na društvenim mrežama, izražavajući sućut obitelji i najbližima. Bio je i bivši njemački reprezentativac do 18 i 19 godina, dijeleći svlačionicu s Christophom Kramerom i Felixom Kroosom.Tokom nesreće, Hertner se nalazio sa suprugom na žičari. Njegova 30-godišnja supruga ostala je zarobljena i spašena je s prijelomom noge. Incident je izazvao šok među lokalnim stanovništvom i turistima, a nadležne službe istražuju okolnosti pada,pišu Vijesti


