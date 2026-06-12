Navijači proslavili prvi pogodak BiH: “Ko ne skače mrzi Bosnu”

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prvu utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Kanade, a nakon 20 minuta igre Zmajevi vode 1:0.

https://www.instagram.com/reels/DZf2RhwNm2p/

Strijelac vodećeg pogotka bio je Jovo Lukić, kojem je ovo bio tek treći nastup u dresu reprezentacije BiH.U Sarajevu je pogodak izazvao pravo navijačko ludilo – u fan zonama i širom grada uslijedilo je burno slavlje, uz pjesmu, zastave i euforiju koja je u sekundi preplavila ulice,piše Avaz

U prilogu možete pogledati slavlje u jednoj od fan zona u Sarajevu.

Facebook komentari