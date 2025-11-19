Monstrum Anis Kalajdžić želi da ide kući nakon ubistva Aldine Jahić: Odbrana se protivi određivanju pritvora

Kantonalno tužilaštvo Mostar zatražilo je određivanje pritvora osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da počinio krivično djelo „Teško ubistvo ženske osobe“, u stjecaju sa KD „Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“.

Kalajdžiću se na teret stavlja da je 16.11.2025. godine oko 18,00 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru, Trg Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posjedovao, ispred fitness centra sačekao oštećenu Aldine Jahić koja je tu trenirala, te joj prišao i više puta udarao u predjelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe, da bi u jednom trenutku izvadio pištolj, pa je oštećena zbog straha za vlastiti život bježala, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, da bi potom ušla u domaći lanac brze hrane i mobitelom pozvala policiju, za koje vrijeme je osumnjičenik došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati u pomoć, pa joj je osumnjičenik prišao i pucajući iz pištolja u pravcu glave zadao joj smrtonosne ozljede od kojih je oštećena preminula na licu mjesta.

Kalajdžić, po zanimanju elektrotehničar računarske tehnike i automatike, zaposlen na benzinskoj pumpi “Energopetrol” i nogometni sudija, kako je to izneseno, potvrdio je, na upit sudije, kako mu je jasno da mu se na teret stavlja teško ubistvo, kao i sa sadržajem prijedloga za određivanje pritvora.

Izjavio je da će se o tome izjasniti nakon izjašnjenja njegovog branitelja, advokata po službenoj dužnosti, Nermina Dizdara.

Dizdar je naveo da se odbrana protivi određivanju pritvora te je predložio da se, ukoliko Sud nađe da postoje uslovi, određenim mjerama zabrane pokuša postići ista svrha.

On je, između ostalog, vezano za navode prijedloga, kazao da je kao dokaz navedeno da je saslušan veći broj svjedoka. Između ostalog, naveo je kako smatra i da ne postoje izvanredne, kao ni naročite okolnosti.

Osumnjičeni Kalajdžić je kratko kazao da se pridružuje navodima svog advokata te da nema šta dodati.

Međutim, postupajuća tužiteljica Tužilaštva HNK, Vesna Pranjić, kazala je da u cijelosti ostaje kod svog prijedloga. Naglasila je kako se izričito protivi bilo kakvim mjerama zabrane, jer se samo mjerom pritvora u ovom konkretnom slučaju može postići da se ne ponovi djelo i da se umiri javnost.

Pritvor je predložen iz razloga jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, a za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna.

Također, pritvor je zatražen i zbog postojanja izvanrednih okolnosti s obzirom da je riječ o krivičnom djelu koje je posebno teško, a s obzirom na način počinjenja i posljedicu krivičnog djela.

U prijedlogu je navedeno da bi puštanje na slobodu osumnjičenika rezultiralo prijetnjom narušavanja javnog reda, budući da je u posljednje vrijeme učestalo vršenje najtežih krivičnih djela-ubistava na štetu žena.

Rješenje o prijedlogu Tužilaštva HNK za određivanje pritvora, Sud će u zakonskom roku donijeti, najkasnije do kraja radnog dana, piše press.

