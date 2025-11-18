Nije izdržao teške povrede: Radnik preminuo nakon nesreće kod Mostara

Muškarac koji je teško povrijeđen prije nekoliko dana na gradilištu južno od Mostara preminuo je u ponedjeljak u jutarnjim satima usljed zadobijenih povreda.

Potvrđeno je to iz SKB Mostar za portal Hercegovina.info.

Do nesreće je došlo 10. novembra na lokaciji izvođenja radova na tunelu Varda, gdje je radnik tokom obavljanja poslova zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.

Nakon nesreće bio je hospitalizovan na Odjelu za neurohiruršku intenzivnu njegu, ali uprkos naporima medicinskog osoblja nije uspio dobiti bitku za život.

Sahrana će se održati u četvrtak, 20. novembra, u 14 sati na rimokatoličkom groblju Ban Brdo u Gračacu.

