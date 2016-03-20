STIGAO NALAZ VJEŠTAKA: Ovo je uzrok požara u Domu penzionera u Tuzli

„U nalazu i mišljenju vještaka elektro struke naveden je uzrok požara. Nastao je kao posljedica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika, koji je u vrijeme nastanka požara bio priključen u utikač, stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dijela kreveta u sobi jednog od štićenika Doma penzionera Tuzla. Osnovni uzrok je prvo mehaničko, a zatim i termičko opterećenje kabla.“

Nalazi i mišljenja vještaka su početni dio istražnih radnji koje su u toku i koje će se dalje provoditi kako bi se utvrdila odgovornost i eventualni propusti, te prikupile činjenice o tome da li su posljedice mogle biti izbjegnute ili ublažene.

Tužilaštvo TK formiralo je istražni tim kojeg čine dva tužioca i istražitelji SKP MUP-a TK. Tim već provodi istražne radnje i prikuplja dokaze radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica.

Istraga će biti široka i detaljna. Bit će provjerene sve okolnosti nastanka požara, cjelokupna uzročno-posljedična veza, odgovornost i propusti u radu, kao i sve činjenice u vezi sa poduzetim ili propuštenim sigurnosnim i protivpožarnim mjerama u objektu.

Istraga je usmjerena na utvrđivanje krivične odgovornosti, odnosno elemenata osnovane sumnje da su službene ili odgovorne osobe (ili druge osobe) počinile krivična djela. Početno se veže za teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, u vezi s krivičnim djelom izazivanja opće opasnosti sa smrtnom posljedicom više osoba, kao i za krivično djelo nesavjestan rad u službi.

U toku istrage tužioci će izdavati naloge i naredbe za sve potrebne istražne radnje. Bit će provedena i opsežna stručna vještačenja, uključujući tim vještaka građevinske, arhitektonske i protivpožarne struke, radi provjere sigurnosnih mehanizama i protivpožarne zaštite u objektu.

U toku su i saslušanja svjedoka. Bit će izuzeta sva relevantna materijalna dokumentacija, kako bi se sagledala šira slika u okviru istražnih radnji. Iz Tužilaštva TK poručuju da je rad na ovom predmetu među apsolutnim prioritetima, prenosi Novi.

