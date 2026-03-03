Ovo su 3 moguća ishoda rata u Iranu, a evo kako sve može da krene po zlu

Istakao je da će sukob završiti pod uslovima “America first”, po izboru predsjednika Donalda Trampa (Trumpa).

Njegove riječi podsjetile su na ranije obećanje predsjednika Džordža W. Buša (Georga W. Busha) iz 2001. godine, kada je nakon napada 11. septembra rekao da će sukob završiti po američkom izboru, što je dovelo do dvodecenijskih ratova na Bliskom istoku.

Rizik sukoba

Analitičari upozoravaju da ova administracija možda zaboravlja lekcije prošlih sukoba. Rizik sukoba sa Iranom temeljenog na sumnjivim obrazloženjima mogao bi izazvati haos širom regije, ubiti hiljade civila i potaknuti nove terorističke napade na Amerikance.

Ipak, postoji optimističniji scenario: neutralizacija iranske regionalne prijetnje i katalizacija promjena unutar Irana mogla bi donijeti stratešku pobjedu SAD-a.

Historijski stručnjak Maks But (Max Boot) ocijenio je da je Trampov rat neopravdan i nelegalan, ali da to ne znači da ne može biti uspješan.

Kako sukob ulazi u četvrti dan, SAD i Izrael obećavaju pojačane napade, dok iransko rukovodstvo nastoji izazvati regionalni haos. Moguća su tri ishoda:

Najoptimističniji – napadi izazivaju narodni ustanak u Iranu, što može transformisati Bliski istok.

Umjereni – preživjeli iranski lideri stvaraju novi režim, ali američke operacije uništavaju vojni i nuklearni kapacitet Irana, što može zadovoljiti Izrael, iako bi moglo izazvati buduće sukobe.

Najgori – Iran upada u vakuum vlasti, što može dovesti do građanskog rata, izbjegličke krize i širenja haosa, a nuklearni materijal postaje ranjiv za ekstremiste.

Strateški ciljevi Trampa ostaju nejasni. Dok ministar Hegset i sekretar Marko Rubio (Marco) navode da je cilj osveta za ubijene Amerikance i preventivni rat, demokratski zvaničnici upozoravaju da administracija nema jasnu strategiju.

Tramp navodi da želi uništiti iransku mornaricu, raketne i nuklearne kapacitete, dok neki analitičari sumnjaju u njegovu sposobnost da ostvari političku transformaciju u Iranu. Neutralizacija Irana mogla bi imati i geopolitičke posljedice – oslabila bi Rusiju i Kinu te smanjila iranski utjecaj u Ukrajini.

Ankete CNN-a

Ipak, historija američkih intervencija upozorava da vojni uspjeh ne garantuje političku stabilnost. Totalitarni režimi su često otporniji nego što se očekuje, a posljedice sukoba mogu trajati godinama.

Anketa CNN-a pokazuje da gotovo 60 posto Amerikanaca ne podržava Trampovu odluku o vojnoj akciji.

Ukupno, i pored ambicioznih planova, ishod sukoba ostaje neizvjestan, a prošle lekcije sugeriraju da ratovi rijetko završavaju kako je predviđeno, i na stranim bojištima i kod kuće, prenosi Avaz.

