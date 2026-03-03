Mars je ušao u Ribe i daje snagu i hrabrost: 3 znaka će ostvariti sve svoje ciljeve do 9. aprila

Mars simbolizira borbenost, inicijativu i djelovanje. Njegov boravak u Ribama podstiče vas da slušate vlastite emocije i unutrašnje potrebe kako biste postupali u skladu s njima. Ovaj period stvara snažnu osnovu za odlučnost i smjelost neposredno pred puni Mjesec i pomračenje Mjeseca u znaku Devica 3. marta.

Ovakav položaj Marsa otvara brojne mogućnosti za Ribe, Rakove i Škorpije.

Mars u Ribama povezuje energiju akcije s dubokim svijetom osjećaja, intuicije i mašte. Dok Mars pokazuje kako se borimo i ostvarujemo ambicije, Ribe predstavljaju znak emocija, duhovnosti i saosjećanja. Kada se ova planeta nađe u ovom znaku, energija postaje suptilnija i manje direktna, više vođena unutrašnjim osjećajem nego jasnom strategijom.

Pravo vrijeme za akciju

Osobe s Marsom u Ribama često djeluju nenametljivo, ali u sebi nose snažan emotivni naboj. Njih pokreće srce – empatija, sažaljenje i želja da pomognu drugima. Umjesto otvorenih sukoba, skloniji su povlačenju ili mirnom rješavanju problema.

Njihova prednost je prilagodljivost i sposobnost da prepoznaju pravi trenutak za djelovanje. Često su kreativni, umjetnički ili duhovno usmjereni, jer energiju Marsa izražavaju kroz inspiraciju, muziku, film, ples ili humanitarni rad.

Potiskivanje ljutnje

S druge strane, ovaj položaj može donijeti neodlučnost ili rasipanje energije. Budući da su Ribe promjenjiv vodeni znak, postupci često zavise od raspoloženja. Ponekad im je teško jasno postaviti granice ili zauzeti se za sebe, jer izbjegavaju sukobe po svaku cijenu. Također postoji mogućnost pasivno-agresivnog ponašanja ili potiskivanja ljutnje, koja kasnije može neočekivano izbiti.

U svom pozitivnom izrazu, Mars u Ribama donosi snažnu unutrašnju moć, hrabrost za oprost, razumijevanje tuđe boli i djelovanje iz saosjećanja. To je energija osobe koja možda nije najglasnija, ali istrajava vođena vjerom i dubokim osjećajem smisla, prenosi Novi.

