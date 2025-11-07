Tragedija u Kalesiji: Muškarac se objesio

Muškarac je sinoć ponio samoubistvo u Kalesiji, saznaje portal “Avaza”.
Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, imali su zaprimljenu prijavu o događaju.
Prema saznanjima „Avaza“, muškarac je samoubistvo počinio vješanjem.
