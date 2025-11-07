Crna hronika

Tragedija u Kalesiji: Muškarac se objesio

5.1K  
Objavljeno prije 38 minuta

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, imali su zaprimljenu prijavu o događaju

Muškarac je sinoć ponio samoubistvo u Kalesiji, saznaje portal “Avaza”.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, imali su zaprimljenu prijavu o događaju.

Prema saznanjima „Avaza“, muškarac je samoubistvo počinio vješanjem.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh