Dva zemljotresa pogodila BiH

Bosnu i Hercegovinu jutros, 7. novembra, pogodila su dva zemljotresa, potvrdio je Euro-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prvi potres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u 7:59 sati, a epicentar se nalazio uz samu granicu BiH s Crnom Gorom, oko 20 kilometara od Foče i približno 70 kilometara od Sarajeva, pišu vijesti.

Drugi zemljotres dogodio se u 8:24 sati, s jačinom od 3,1 stepen po Rihteru. Prema EMSC-u, epicentar ovog potresa bio je 46 kilometara jugozapadno od Zenice, u blizini Bugojna, 11 kilometara sjeverozapadno od samog grada.

Korisnici su putem aplikacije EMSC-a prijavili da su osjetili podrhtavanje tla u više dijelova zemlje, posebno u istočnoj i centralnoj Bosni. Pojedini stanovnici navode da su se predmeti u kućama i stanovima kratko tresli.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, no potresi ovog intenziteta obično ne izazivaju veće posljedice.

Zemljotresi jačine između 3 i 4 stepena po Rihterovoj skali spadaju u kategoriju blagih potresa, koji se mogu jasno osjetiti, ali rijetko uzrokuju oštećenja na objektima.

