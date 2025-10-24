Potpuno zdrav 31-godišnjak umro poslije ujeda muhe

Andrew Kane (31) radio je na farmi sa sestrom kada je primijetio crveni trag na laktu nakon što ga je ugrizla velika muha . 31-godišnjak je otišao u bolnicu nakon što ga je majka nagovorila na to – i dobio je antibiotike. Zdravi muškarac nije imao nuspojava, ali se srušio tijekom noćnog izlaska samo dva tjedna kasnije.

Andrew je hitno prevezen u hitnu bolnicu Northumbria gdje su liječnici otkrili da je razvio smrtonosno stanje, sepsu.

Bio je u komi.

Andrew je proveo tjedne u komi prije nego što je preminuo.

Prema medijima, mladić je odrastao u obitelji poljoprivrednika i nakon škole krenuo je stopama svoje obitelji kako bi radio kao poljoprivrednik.

Njegova majka je objasnila što se dogodilo prije njegove smrti.

– Nije bio zabrinut. Mislio je da je crveno i da svrbi te da je mislio da je bolje. Ali rupa na ruci kao da nikad nije zacijelila, rekla je.

Nakon što se Andrew srušio tijekom jednog noćnog izlaska, sljedećih je pet tjedana proveo u bolnici boreći se s infekcijom. Prevezen je u bolnicu u Newcastleu i isprva stavljen u induciranu komu, prije nego što je pokazao znakove oporavka.

Organi su mu otkazali.

– Dali su mu sedative, a onda se oporavio, onda je postojala nada da će mu biti bolje. Imali su svakakve nade za njega. Ali vratilo se puno jače i počelo se vrlo brzo širiti i organi su mu počeli otkazivati ​​- rekla je majka.

Rachel je potom podijelila emotivnu oproštajnu poruku za svog sina, rekavši da su najbolji prijatelji, baš kao majka i sin.

– Bio je snažan mladić. Nisam mogla zamisliti da bi jedan ugriz muhe mogao dovesti do ovoga. Bilo je strašno. Njegovo se stanje brzo pogoršavalo. Bila sam s njim do samog kraja. Osjećam se slomljeno. Ne mogu prestati razmišljati o svemu. Još uvijek ne razumijem. Osjećam se izgubljeno, prenosi espreso.

