Vladika Grigorije: Da bi post bio post, mora da bude istovremeno tjelesni, duhovni i umni

Post je dio duhovne discipline i pripreme, gdje se pravoslavni vjernici odriču određenih stvari, posvećuju se molitvi i usmjeravaju svoj fokus ka duhovnom rastu. Na to je vjernike podsjetio i vladika Grigorije, koji je nešto više o postu rekao u obraćanju na svom Instagram nalogu.

„Nije naodmet da još jednom kažemo da naše tjelesno uzdržavanje od mrsne hrane, jake hrane, taj aksetizam ima jako dobru dimenziju, i to svi znaju već. Ali, to će biti samo jedna asketska akcija, trening, ukoliko ne bude praćeno duhovnim postom, a to su djela milosrđa, ljubavi, praštanja, trpljenja, sagledavanja sebe i sveta oko sebe na bolji način. A to znači sagledavanje svojih grijehova, a ne tuđih“, rekao je episkop dizeldorfski Srpske pravoslavne crkve.

Kako je dodao, zato je tjelesni post neodvojiv od duhovnih elemenata koje je nabrojao.

„Jako je važno, da bi post bio post, mora da bude i tjelesni i duhovni, i umni istovremeno“, poručio je vladika Grigorije. prenosi n1

