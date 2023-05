Arijana Memić: Zašto je važno da danas svi odemo na protest zbog smrti doktorice Azre Spahić

Na nju i još dvije pješakinje je u Mercedesu naletio Armin Berberović (1996.) iz sarajevske općine Stari Grad. Bio je pod utjecajem alkohola i nije imao položen vozački ispit.

Danas će se u Sarajevu, u 18 sati, na mjestu pogidibije doktorice Spahić održati i protesti građana. Na to, kako su ga nazvali, “mirno okupljanje” ide i Arijana Memić, sestra Dženana Memića, mladića koji je u 22. godini ubijen u Sarajevu 2016. godine, a njegov ubica ili ubice do danas nisu uhapšeni.

Poruku Arijane Memić objavljujemo u cijelosti:

“Danas ću se odazvati i otići na protest za Azru Spahić. Kada vas pozove neko kome je učinjena neka nepravda da dođete na protest, onda je jedino ispravno da to i učinite. To je vrlo važno.

Obavijestite rodbinu, prijatelje, kolege, da ćete ići i pozovite usput i njih. I to je vrlo važno.

Da nismo održali više od 20 protesta, Ljubo bi dobio godinu-dvije, možda tri, do sada bi već izašao, a ubice Dženana Memića i njihovi pomagači bi jednostavno nastavili mirno živjeti. Mi imamo presude, imamo postupak u toku, imamo istragu u toku. To je naša zasluga. I doći ćemo i do ubica, ako Bog da.

Sada imamo ponovo situaciju koja se kosi sa logikom i zdravim ljudskim razumom. Informacije koje su javnosti sada već poznate, su zaista zabrinjavajuće i opet ukazuju na to da sistem ne radi kako treba.

Riječ je o više od 2.000 KM kazni koje je vozač prije smrtonosnog udesa imao.

Dvije hiljade kazni!

Postavlja se čitav niz pitanja i nejasno je i u čijem je vlasništvu vozilo, s obzirom na to da privedeni nije vlasnik istog.

Da li je vlasnik barem ispitan, da li je znao da dotični nema važeću vozačku dozvolu?

Nejasna su pitanja da ukoliko postoji 2000 KM kazni, šta je policija radila?

Kako je došlo do nagomilavanja kazni?

Zar nije sistem već prvi put trebao krenuti prema licu koje mu je dalo vozilo?

Mi ne smijemo dozvoliti kao u ranijim slučajevima da se postupak razvuče. (Hava Dovadžija, Selma Agić, Edita Malkoč, slučaj Marevac…)

Ovaj predmet se mora zatvoriti u potpunosti, uz sve činjenice i dokaze.

Insistirati od Tužilaštva da brzo i efikasno završi predmet i da krivac dobije najstrožiju kaznu.

Dakle, jako je važno doći na protest na koji vas poziva neko kome je učinjena nepravda, jer nažalost u našoj državi još uvijek jedino tako možemo postići da nadležni organi rade svoj posao, čast izuzecima.” prenosi radiosarajevo

