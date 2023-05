Meteorolozi objavili prognozu do utorka: I sunce i kiša i grmljavina i temperature do 28 stepeni

Temperature zraka izmjerene u 8 (°C): Bjelašnica 1; Ivan Sedlo 7; Široki Brijeg 9; Drvar i Sarajevo 10; Bihać, Bugojno, Gradačac, Livno, Sanski Most i Tuzla 11; Banja Luka, Doboj i Zenica 12; Bijeljina 13; Trebinje 14; Stolac 15; Neum 16; Mostar 18°C.

Bioprognoza: Slično kao i proteklog dana, u Bosni tmurno, što će kod osjetljivih osoba pretežno uzrokovati promjenu raspoloženja. Tokom jutra svježije, stoga je poželjno je biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i prikladno se odjenuti. U Hercegovini sunčanije i ugodnije, uz ljepšu opštu sliku većim dijelom dana, poslije podne moguće i uz nešto izraženiji osjet sparine, čemu bi trebalo posvetiti pažnju, te po potrebi reducirati aktivnosti.

Danas u Bosni veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Djelomično smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C. U Sarajevu oblačno prije podne. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 18°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana slaba kiša ili lokalni pljusak se prognoziraju uglavnom na području Krajine i jugozapadu Bosne, a rijeđe u centralnim područjima i Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 26°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje će usloviti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 27°C.

U ponedjeljak sunčanije prije podne. Po kotlinama će biti i magle. Razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje će usloviti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C.

U utorak u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana će usloviti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prenposi radiosarajevo

Facebook komentari