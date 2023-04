Kakvo vrijeme nas očekuje u naredna tri dana?

Najniža jutarnja temperatura zraka kretaće se većinom između dva i sedam stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 10. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19, na jugu zemlje do 21 stepen, a u Sarajevu oko 15 stepeni.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, u četvrtak u centralnim, istočnim područjima Bosne i u Hercegovine jutro će biti pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U ostatku zemlje očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne ponegdje na zapadu i sjeverozapadu Bosne je moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Tokom noći moguća je kiša u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari juga. Jutarnja temperatura zraka od pet do 11, na jugu do 13, a dnevna od 17 do 23 stepena.

U petak se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša u većem dijelu zemlje, a u ostatku dana lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od tri do devet, na jugu do 12, a dnevna od sedam do 13, na jugu do 15 stepeni.

U subotu će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne ili tokom noći kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju u većem dijelu zemlje. Na planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od dva do osam, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 17 stepeni, piše Novi.

