Narednih 15 dana vrlo promjenljivo vrijeme

Početkom ove sedmice preovladavat će oblačno vrijeme s kišom koja će biti izraženija u centralnim i sjevernim područjima Bosne i Hercegovine. Na planinama je moguć snijeg i susnježica. Na jugu zemlje izgledna je umjerena do jaka bura.

Sredinom sedmice, umjereno oblačno i stabilno, uz slab do umjeren mraz u Bosni. Novo naoblačenje i kiša očekuju se pred kraj radne sedmice.

Jutarnje temperature zraka varirat će od -3 do 3 stepena Celzijusova u Bosni, na jugu Hercegovine do 6. Najviše dnevne temperature pretežno između 7 i 14. Pred kraj radne sedmice minimalne temperature od 4 do 10, a maksimalne između 13 i 19 stepeni.

Prva sedmica aprila, prema dostupnim prognostičkim materijalima, proteći će u nestabilnim vremenskim prilikama. Tokom sedmice preovladavat će oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima.

U periodu od 4. do 5. aprila izgledna je kraća stabilizacija vremena i razvedravanje koje može uvjetovati slab mraz u Bosni. U ovom periodu više sunčanih intervala očekuje se u Hercegovini.

Jutarnje temperature osciliraće pretežno između 2 i 7 stepeni u Bosni do 11 u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature kretat će se između 8 i 13 stepeni u Bosni, u Hercegovini do 16, piše Faktor.

