U jutarnjim satima po kotlinama središnje i istočne Bosne može biti magle.

Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 7, dnevna od 5 do 11, na jugu do 15 stupnjeva.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu naoblaku.

Jutarnja temperatura oko -2, a dnevna oko 7 stupnjeva, piše BHRT.

