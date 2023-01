Protestvovali zaposlenici Doma zdravlja Mostar

Na ovaj korak u Sindikatu zaposlenih u ovoj ustanovi opredjelili su se zbog neisplaćne jednokratne pomoći u iznosu od 1080 maraka.

Nezadovoljni radnici okupili su se u dvorištu zgrade u kojoj obavljaju svakodnevne poslove, uz poruke da nisu smjeli biti izostavljeni kada se isplaćivala novčana pomoć uslijed inflacije i rasta cijena. Ukazano je i na lošu materijalnu situaciju dijela članstva kolektiva Doma zdravlja.

– Mislim da to nismo zaslužili. Puno bi nam to značila ta pomoć. To je za potrebe života. Inflacija je otišla, životni standard je pao. Radili smo u koroni, ali nikad ništa osim plate nismo dobili, podsjetila je predsjednica Sindikata Doma zdravlja Mostar Marija Šanje.

Predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika HNK-a Dalibor Vuković kazao je da je i današnji protest još jedna vjerna slika stanja u zdravstvenom sistemu Federacije BiH, te da se dosad niko od nadležnih nije oglasio i rekao zbog čega su medicinski radnici izostavljeni kada se isplaćivala jednokratna novčana pomoć.

– Prvi smo izložili živote u svim dosadašnjim nedaćama i ovo nismo zaslužili. Pozivamo poslodavce i ustanove, da odmah reaguju i iz sredstava koje imaju radnicima isplate pomoć, te ih tako učine zadovoljnim i sretnim. Novca ima, budžeti su puni i samo se laže i obmanjuje javnost kako bi njima ostalo više novca, rekao je Vuković.

Uz radnike Doma zdravlja danas su bile i kolege iz Sindikata zaposlenih u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

– Inflacija raste, budžeti su puni, bolnicama novac uplaćen, a zdravstvenim radnicima – ništa. I onda pozivaju upravne odbore, a sredstva koja su uplatili ustanovama nisu naznačili za što su. Ljudi zadnjih 20 godina ne dobijaju ni 13. platu, ni božićnice, ni regrese, pa stoga poziv svima da se makar jednom udostoje i pomognu zdravtsvene radnike, kazao je predsjednik Sindikata SKB-a Mostar, Ivica Anić.

