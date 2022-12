Jutarnja temperatura od -4 do 2, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu do 12 stepeni.

U utorak u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -2 do 4, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni.

U srijedu u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -2 do 4, a najviša dnevna od 7 do 13 stepeni.

