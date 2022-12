Znate li koji grad je danas bio najhladniji u Bosni i Hercegovini

Kiša je zabilježena u većem dijelu zemlje.

Temperature zraka u 13 sati: Bihać 0; Banja Luka, Bjelašnica, Drvar, Ivan Sedlo, Prijedor, Sokolac 1; Bugojno, Doboj, Gradačac, Livno, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica 2; Tuzla 3; Zenica 4; Mostar, Široki Brijeg 6; Stolac 8; Neum i Trebinje 10 stepeni.

Sutra će u BiH biti umjereno ili pretežno oblačno, uz postepeno naoblačenje.

Kiša se očekuje tokom noći. Vjetar slab na sjeveru Bosne sjevereoistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

U kasnim večernjim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jak južni i jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 6 do 10, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni. prneosi “Radiosarajevo“.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 11 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Facebook komentari