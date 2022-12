Snijeg zabijelio Trebević

Građani su iskoristili otići na planinski i svjež zrak, ali zbog hladnoće, odlučili su ipak provesti u kafićima i restoranima na ovoj olimpijskoj ljepotici. Neki uz čaj i kafu, a neki uz kuhano vino i ukusnu klopu.

Inače, sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslijepodne ili tokom noći. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u Bosni se očekuje slab snijeg, a u Hercegovini lokalno i slaba kiša. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 3 do 8, a najviša dnevna od -2 do 4, na jugu do 9 stupnjeva.

U Sarajevu oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prijepodne sa slabim snijegom. Tokom dana bez padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko -2, a najviša dnevna oko 2 stupnja. prneosi “N1“.

