STANOVNIŠTVO BH. GRADA ŽIVI U STRAHU: MEDVJED TEŽAK 300 KILOGRAMA NAPAO ČOBANA I UBIO 13 OVACA

Provalivši vrata i pokidavši armirane žice medvjed od oko 300 kilograma je ušao u štalu Josipa Lovrenovića Joze i ubio šest ovaca. Sve se dogodilo nekoliko metara od Jozine kuće.

Ničega se nisam bojao, a sad ne smijem izaći iz svoje kuće da obiđem svoje stado. Nađem jednu ispod ceste, kad se svanulo, oko pola 7. Dvije sam našao tamo s one strane. Kasnije je falilo još tri. U međuvremenu našao sam gore gdje je ubio i zakopo jednu, ove dvije nisam ni našao – kaže Josip Lovrenović, mještanin Đelilovačkog polja, Travnik.

Ipak, nije ovo prvi put da je isti medvjed napao Jozino stado. Prije više od mjesec dana napao je čak i njega kada je vraćao ovce s Vlašića.

Da li sam ja njega iznenadio, da li nisam. On je na mene nasrnuo, uhvatio me i hoće da me i hoće da me proguli. Ja sam onda njega uhvatio za glavu uhvatio i rukama ga gurao dok nisu kerovi došli – kazao je Josip Lovrenović, mještanin Đelilovačkog polja, Travnik.

Tada je pored sedam ovaca ubio i jednog od pasa. Na svu sreću, završio Jozo je samo sa povredom noge.

A medvjed koji zadaje strah lokalnom stanovništvu je aktivan, kreće se, prelazi cestu, probližava se kućama. Tome svjedoče brojni amaterski snimci. Sve to izaziva zabrinutost kod lokalnog stanovništva.

Boji se narod, kako je opet sad bilo to s Jozom. Ne smije niko je l’ mrak, bježe od medvjeda, boji se narod – kaže Stjepan Trupina, mještanin Đelilovačkog polja, Travnik.

Objašnjenje za ovo neobično ponašanje, ističe dugogodišnji lovac je nedovoljna količine hrane u šumi koje ne mogu nadoknaditi ni automatske hranilice.

Kad dolaze na prve gljive do divlje jakbuke, kruške, maline kupine, jagoda borovnice… To narod bere, a isto tako bere se divlje voće i on nema hrane u šumi. A nema hranilišta koja su bila do ‘94 godine – kaže Slobodan Lučanin, penzionisani viši lovni tehničar.

A ovaj medvjed, koji obitava 12 godina na ovom terenu, po svemu sudeći, neće još utonuti u zimski san, jer se, ističu lovci, i taj se ritam poremetio. Iako klasične zaštite nema, njihov savjet stanovništu jeste da budu na oprezu, da ne bacaju otpad blizu kuća te ojačaju objekte gdje boravi njihova stoka, piše BHRT.ba.

