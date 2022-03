Murphy: Rusija i Kina podrivaju budućnost BiH

Nakon obraćanja u kojem je govorio o ulasku BiH u EU i NATO, borbi protiv korupcije i podršci SAD-a, američki je ambasador odgovarao i na pitanja novinara.

Jedno od pitanja ticalo se medijskih istupa ruskog ambasadora u BiH Igora Kalabuhova.

“Rusija je odgvorna za užasnu agresiju u Ukrajini. Ruski ambasador i njegove izjave ovdje su duboko problematične, ponekad i uvrijedljive i zaista nečuvene. Prijetnje BiH kao zemlji su užasne, apsolutno neprikladne i to osuđujemo, prijetnje novinarima užasne. Nećemo odgovoriti svaki put kada on nešto kaže, jer puno smiješnih stvari iz njegovih usta izlaze, ali kada budemo smatrali da prelazi neku liniju onda reagovati. On je ipak ruski predstavnik u BIH i ima pravo da i održava sastanke i razgovara s medijima.” rekao je Murphy prenos N1.

Murphy je istakao da će njegovi prioriteti u naredne tri godine biti podržavanje nastojanja da se promovira pomirenje među konstitutivnim narodima i građanima u BiH, pružanje podrške reformama u oblasti vladavine zakona, posebno u borbi protiv korupcije, da će podržati ekonomski rast kroz ojačavanje trgovine sa Amerikom i kroz povećane investicije iz SAD, da će podržati euroatlantske aspiracije BiH te da će se boriti protiv utjecaja lokalnih i vanjskih aktera, posebno Rusije i Kine, koje predstavljaju prijetnju zajedničkim interesima i podrivaju budućnost BiH.

