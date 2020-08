Čerkez: BiH se uključila u nabavku vakcine protiv COVID-19, stanje u KS je ozbiljno, Nenadić me zvao na sastanak…

– Brojke nisu nimalo dobre, a posljedica je to nepoštivanja mjera. Trebalo bi napraviti analizu i siguran sam da će to Kanton Sarajevo sa svojim Kriznim štabom uraditi. Još kontrolišemo situaciju i moramo učiniti sve kako bi tako i dalje ostalo – naglasio je Čerkez.

Dodao je da je jutros, na poziv premijera Marija Nenadića, prisustvovao sastanku na kojem su bili i predstavnici MUP-a KS, inspekcija i Zavoda za javno zdravstvo KS.

Veliki broj pozitivnih slučajeva uvezen

– Razgovarali smo o jačanju nazdora od strane inspekcija i MUP-a po pitanju provođenja mjera. Rečeno je da će se razmišljati o uvođenju restriktivnijih mjera ukoliko se nastavi nepovoljna epidemiološka situacija. No, ono što javnost treba znati jeste da mi nismo za uvođenje restriktivnih mjera, nego za poštivanje onih koje omogućavaju rad svih ugostiteljskih objekata, pa čak i da im se proširi radno vrijeme ako se utvrdi da poštuju mjere. Nažalost, situacija na terenu sasvim je drugačija i ako se nastavi sa ovakvim brojkama nije isključen nijedan scenarij koji je moguće provesti. Pratimo epidemiološku situaciju i ako ona bude lošija ne isključuje se donošenje restriktivnijih mjera na nivo Kantona Sarajevo. Naredba to njima daje kao mogućnost. S druge strane, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva razmatrat će i mogućnosti da, ukoliko dođe do pogoršanja situacije, od Vlade Federacije BiH zatraži ponovno proglašenje stanja prirodne nesreće – pojašnjava Čerkez.

Na pitanje, ukoliko brojke novozaraženih i dalje budu rasle, koliko će se čekati na eventualno ponovno uvođenje stanja prirodne nesreće, Čerkez odgovara kako se to u ovom trenutku ne može precizno znati.

– Danas sam upoznat da se radi o stvaranju novih kapaciteta na području Kantona Sarajevo za prijem zaraženih osoba. Sve dok zdravstveni sektor ima kapaciteta i mogućnosti da prati i adekvatno odgovori na novonastalu situaciju, restriktivne mjere neće se uvoditi. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva daje preporuke koje su okvirne za sve kantone. Dakle, kantoni imaju mogućnost po naredbi da prate situaciju i da na svom nivou donose posebne mjere. Ovo govorim zato što nije u svakom kantonu ista situacija. U ovom trenutku Kanton Sarajevo je jedan od onih gdje je stanje najteže – naglašava Čerkez.

Kako je veliki broj pozitivnih slučajeva uvezen iz drugih zemalja, Čerkez je dodao da će se najvjerovatnije od državnog nivoa tražiti da se određene restrikcije uvedu i na ulaze u BiH.

– Pratimo epidemiološku situaciju, i ako se stanje i dalje bude pogoršavalo, ni to nije isključeno – napominje.

Ističe kako je cilj da se svi kapaciteti za nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od širenja zaraze maksimalno povećaju.

– Zdravstveni sektor, iako su ljudi iscrpljeni, još efikasno odgovara na sve zadatke. Ono što brine jeste nedovoljno uključivanje i djelovanje po kaznenom zakonu MUP-a i inspekcija. Imamo objekte koji kontinuirano krše donesene naredbe, a niko ih ne zatvara – kaže Čerkez.

Pitanje za kantonalne autoritete

Čerkez se dotakao i najavljenog održavanja 26. po redu Sarajevo Film Festivala i kazao kako, zbog trenutne epidemiološke situacije, svako okupljanje nosi određeni rizik.

– Svaki javni skup organizator je dužan da prijavi kriznom štabu koji će evaluirati rizike za zdravlje. Također, prema kantonalnom zakonu o javnom okupljanju, primjera radi član 29. Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, regulirano je da nadležni policijski organ kantona može zabraniti održavanje javnih priredbi ako njihovo održavanje može dovesti do ozbiljnih ugrožavanja zdravlja ljudi. Prema tome, pitanje održavanja Sarajevo Film Festivala treba postaviti kantonalnim autoritetima – ističe Čerkez.

Naglasio je kako se i BiH uključila u nabavku vakcine protiv COVID-19.

– Prema informacijama kojima raspolažemo, očekuje se da će krajem novembra prva vakcina dobiti saglasnost Američke uprava za hranu i lijekove (FDA). BiH već vodi određene razgovore po tom pitanju i već se pripremamo za nabavku, distribuciju i primjenu vakcina. Imamo i strategiju po kojoj bi vakcinu prvo dobile rizične grupe stanovništva, oni koji su na prvoj liniji, zdravstveni radnici, policija… Još sa sigurnošću ne znamo koliki će broj vakcina biti nabavljen jer su razgovori u toku, pa kad budemo imali više informacija, javnost će znati i brojku – zaključio je Čerkez, prenosi “Faktor“.

