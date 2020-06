Vremenska prognoza za BiH: Kakvo nas vrijeme očekuje naredna četiri dana

U nedjelju, 28. juna 2020, očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u Bosni, uglavnom, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu i sjeveru zemlje do 24, a dnevna od 29 do 35 °C, prenosi “N1“.

U ponedjeljak, 29. juna 2020, sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu i sjeveru zemlje do 25, a dnevna od 30 do 35 °C.

U utorak, 30. juna 2020, očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 35 °C.

U srijedu, 1. jula 2020, prognozira se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 35 °C.

