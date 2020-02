Američki ambasador u BiH objasnio šta je rekao Miloradu Dodiku

Nelson je kazao kako su on i Dodik imali iskren razgovor o situaciji u Bosni i Hercegovini, a razgovarali su o reformama i kako im pristupiti.

“Prenio sam stav SAD-a da se teritorijalni suverenitet i intergritet mora poštovati, da se Dejton mora poštovati i da ultimatumi i blokade nisu dobar način funkcionisanja. Ja jesam razgovarao s njim o potencijalnim posljedicama. Te posljedice vidim u ekonomskoj oblasti, u odlasku mladih i kroz nove sankcije, rekao je Nelson.

On je rekao da Dejtonski mir, koji je tri naroda okupio na jedno mjesto, kaže da postoje dva entiteta i najvažnije – jedna država.

“Dejtonski ustav je bila dobra početna tačka, ali bile su potrebne modifikacije, a trebat će i dalje na putu BiH prema euroatlanskim integracijama. Svi se slažu da je kompromis težak i da je to veliki izazov, ali moraju se rješavati problemi kroz institucije države, a Ustavni sud BiH je stub države i mora funkcionisati slobodno“, objasnio je Nelson aludirajući na posljednje tenzije koje je Dodik izazvao zbog odluke o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu u RS.

On je potom secirao mehanizam koji dovodi do čestih blokada napretka Bosne i Hercegovine na putu prema EU i NATO.

“Kompromisi se prečesto žrtvuju radi kratkoročnih dobitaka. Svaki dan je nova prilika da se to promijeni. Ljudi vam odlaze, građanima je dosta jer lideri ne pomažu napredak zemlje. Međunarodna zajednica je postigla postizanje dogovora o miru i spremni smo da potaknemo napredak koliko je to moguće, ali to je glavna odgovornost lidera BiH. Postoji prostor za dogovor po mnogim pitanjima i vidim da mogućnost za dogovor nestaje kad se kreiraju veliki paketi, ‘hajde da riješimo sve odjednom’ ili kada se postavljaju ultimatumi“, rekao je ambasador SAD-a u BiH.

Dakle, kaže Nelson, maskimalistički i opstruktivan pristup ne donosi napredak.

“Nađite tačke gdje se slažete, ova zemlja može uspjeti, ali potreban je kompromis. Rizik za BiH zbog podjela umjesto aktivnosti povećava neizvjesnost među građanima, a investitori to gledaju i kalkuliraju“, rekao je Nelson, prenosi “Klix“.

