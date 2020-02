Crveno upozorenje za BiH zbog olujnih udara

Na području Mostara i Livna mogući su udari vjetra od 70 do 100, lokalno iznad 100 kilometara na čas, a na području Foče, Trebinja i Višegrada 35 metara u sekundi.

Za područje Sarajeva, Tuzle i Bihaća izdato je narandžasto upozorenje zbog jakih udara vjetra.

Jutros je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini umjereno oblačno.

Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme sa snijegom i kišom. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Snijeg ili susnježica su mogući i na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine. Poslije podne ili u večernjim satima padavine postepeno prestaju. Vjetar umjeren do jak s olujnim udarima sjeverni. Na području Hercegovine, zapadne i istočne Bosne povremeno su mogući i orkanski (više od 90 kilometara na čas) udari vjetra. Najviša dnevna temperatura od minus jedan do šest, na jugu od šest do 11 stepeni,pišu Nezavisne

