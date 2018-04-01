Pravo proljeće u BiH, temperature do 28 stepeni

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C,pišu Vijesti

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 °C.

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