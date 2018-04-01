BiH

Pravo proljeće u BiH, temperature do 28 stepeni

8.8K  
Objavljeno prije 1 sat

U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Nebo - InfoSvijet

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C,pišu Vijesti

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 °C.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh