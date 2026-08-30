U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugoozapadnog smjera.

U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu od 21 do 26°C,piše Avaz

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C, na jugu zemlje do 39°C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 33°C.

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