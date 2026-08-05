Dva zemljotresa iza ponoći zatresla BiH: Jačina jednog potresa 3,6, a drugog 2,7 stepeni

Bosnu i Hercegovinu iza ponoći pogodila su dva zemljotresa, a podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova širom zemlje.Prvi i snažniji zemljotres zabilježen je u 00:47 sati, prema prvim dostupnim informacijama. Magnituda potresa iznosila je 3,6 stepeni, dok je epicentar registriran oko 23 kilometra zapadno od Goražda.Podrhtavanje tla osjetilo se na širem području Bosne i Hercegovine. Prema prvim reakcijama građana, zemljotres se osjetio u Goraždu, Sarajevu i Zenici,piše Avaz

Samo nekoliko minuta kasnije uslijedio je i drugi zemljotres.

Prema preliminarnim podacima, drugi potres, magnitude 2,7, zabilježen je u 01:01 sati. Epicentar se nalazio oko 29 kilometara sjeverozapadno od Goražda.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama.

Budući da je riječ o preliminarnim seizmološkim podacima, informacije o magnitudi i tačnoj lokaciji epicentra mogu naknadno biti izmijenjene.

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